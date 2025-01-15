Bulduğu sikkeyi müzeye bağışladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bulduğu sikkeyi müzeye bağışladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde orta okul öğrencisi Ali Osman Islak, çıktığı gezide bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim etti.

Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ali Osman Islak, Edremit'te bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait sikkeyi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erdinç Özdinç eşliğinde Troya Müzesi'ne teslim etti.

Konuya ilişkin Troya Müzesi'nden yapılan açıklamada, "Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ali Osman Islak, Edremit'te bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait sikkeyi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erdinç Özdinç eşliğinde müzemize teslim etti. 1934 senesinde henüz 11 yaşındayken müzemize bir Roma Dönemi steli bağışlayan Necdet ve geçtiğimiz sene evlerinin yakınında bulduğu sikkeyi bağışlayan 10 yaşındaki Onur Çimen'den sonra Ali Osman Islak üçüncü çocuk bağışçımız oldu.

Kültür varlıklarımız alilere, Necdetlere, Onurlara emanet. Geçmişimiz gibi geleceğimiz de onlara emanet. Çok yaşayın çocuklar" ifadeleri kullanıldı.

aw370891-02.jpg

aw370891-01.jpg

Son Haberler
Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacakları tarihi verdi
Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacakları tarihi verdi
İzmir Metrosu’nda duman alarmı! Yolcular tahliye edildi
İzmir Metrosu’nda duman alarmı! Yolcular tahliye edildi
Kontrol Gemisi hamsi denetiminde
Kontrol Gemisi hamsi denetiminde
Zahide Yetiş'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Canlı yayında skandal karısının uygunsuz görüntülerini izletti
Zahide Yetiş'e tepkiler çığ gibi büyüdü! Canlı yayında skandal karısının uygunsuz görüntülerini izletti
Yüksekovaspor'dan Gürcü transfer
Yüksekovaspor'dan Gürcü transfer