Bulduğu tüfekle ateş etti katil oldu

Balıkesir'de bir inşaatta çalışan işçi, bulduğu tüfeği denemek için inşaata ateş etti. İnşaatta çalışan meslektaşı Dursun G.'yi başından vurdu. Dursun G. hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Bulduğu tüfekle ateş etti katil oldu

İHA'nın haberine göre, Balıkesir'in Kuvayi Milliye Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan iki işçi günlük mesaisine devam ederken, 47 yaşındaki B.K. isimli işçi inşaatın yakınlarında av tüfeği buldu.

Tüfeğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için inşaata doğru ateş eden B.K., o esnada inşaatta çalışan diğer işçi Dursun G.'yi başından vurdu. Dursun G. olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen polis ekipleri B.K.'yi yakaladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri inşaat alanında inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası hayatını kaybeden Dursun G. morga, onu vurduğu iddia edilen B.K. ise polis merkezine götürüldü.

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