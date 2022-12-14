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  • Bülent Arınç’tan ‘İmamoğlu’ yorumu: Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcı

Bülent Arınç’tan ‘İmamoğlu’ yorumu: Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcı

AKP'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 23:35
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Bülent Arınç’tan ‘İmamoğlu’ yorumu: Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcı

Bülent Arınç’tan ‘İmamoğlu’ yorumu: Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi. Mahkemenin kararına toplumun farklı kesimlerinden tepkiler çığ gibi büyüdü.

AKP'nin kurucularından eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, sosyal medya hesabından verlen hapis cezasına ilişkin açıklamada bulundu.

Arınç, paylaşımında, "Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasî sonuçları AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır. Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"TÜRK YARGISI ADINA UTANÇ VERİCİ VE UMUT KIRICI"

Arınç'ın paylaşımları şu şekilde:

“Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için, Türkiye'nin en değerli ceza hukukçularından Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Ahmet Gökçen ile Prof. Dr. İzzet Özgenç'in hazırladığı ve bir ceza avukatı olarak şahsen benim de katıldığım mütalaaya rağmen, mahkemeden çıkan mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır. Bu kararın hukukî ve siyasî sonuçlarını kısaca değerlendirmek isterim.

Hukukî açıdan bu mahkeme kararının en kısa zamanda üst mahkemeden döneceğine ve millî iradenin yara almasına izin verilmeyeceğine gönülden inanıyorum. Siyasî yasak kararının hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır.

"AK PARTİ'NİN KARŞISINA GÜÇLÜ BİR ADAY PROFİLİ İNŞA EDECEK YOLUN TAŞLARINI DÖŞEMEKTEN BAŞKA BİR İŞE YARAMAYACAKTIR"

Adalet sistemi ve bugünkü yargının haline bakarak ümidimiz kırılsa da yine Türkiye’de hukuk ve adalete gönül vermiş hakimlerimizin var olduğunu biliyorum.

2019 Yerel Seçim sürecini yaşadığımız dönemde İmamoğlu'nun şahsını hedef alan kampanyanın kendisini daha da büyüteceğini belirtmiştim.

Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasî sonuçları AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır. Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum.”

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Amsterdam
15.12.2022 00:22
Bu da milletin aklı ile dalga geçiyor...iyi polis kötü polis numarasını iyi oynuyor.  
 
Yıldırım Demircioğlu
15.12.2022 00:21
Bir çok yabancı basın ve haber kanalları, Türkiye de bu gün yaşanan, bu olay hakkında, iktidarı müstebitlik ile itham etmektedir. Bu onur kırıcı.  
 
Doğrusu Budur
15.12.2022 00:09
Lafı söyleyene baktım gerisini okumaya gerek duymadım.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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