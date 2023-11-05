Bülent Ecevit 17. ölüm yıl dönümünde anıldı

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit 17. ölüm yıl dönümde mezarı başında anıldı

Bülent Ecevit 17. ölüm yıl dönümünde anıldı

Duvar'dan alınan habere göre,Bülent Ecevit'in 17'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partililer ve vatandaşlar katıldı. Ecevit'in kabrine çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Ecevit'in tüm yaşamını, ekmeğini alın teriyle kazanan onurlu insanların mücadelesine adadığını belirterek, "Saygıdeğer Onursal Genel Başkanım, değerli Başbakanım, bizler her defasında bıkmadan, usanmadan tekrar ettiğimiz gibi, Atatürk'ün izinde ve senin öğretilerinle yolunuzda yürümeğe devam ediyoruz. Demokratik Sol Parti’yi kurduğun 38 yıl önceki öngörülerin bugün aynı gerçekliği koruyor" dedi.

DHA'nın aktardığına göre; Aksakal, "3 Aralık'ta yapacağımız 12'nci Olağan Kurultayımızla birlikte emanetinizi daha ileriye taşıyacağız. Varlığımızı, varlıklarına tehdit olarak görenler bize ne kadar saldırsalar da onlara itibar etmiyoruz. Her sıkıştıklarında Atatürk'ü siyasetlerine malzeme yapanlar, bu kez de her dara düştüklerinde senin ipine sarılmaya çalışıyorlar. Biz doğru bildiğimiz yolda, doğrultu tutarlılığımızla daima ileriye gideceğiz. Emanetini en yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

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