Bülent Ersoy ihanet gününü anlattı: 'Bir tekme attık kapı yerle bir oldu'

Banu Alkan ve Safiye Soyman'la birlikte You Tube'ta "Dünya Güzellerim Masada" adlı program hazırlayan Diva Bülent Ersoy evliliklerini ve uğradığı ihanetlerler gündeme geldi. Ersoy programda eski eşleri Cem Adler ve Armağan Uzun'un kendisini aldakttıları için boşandığını söyledi.

ERSOY:İHANETİ AFFETMEM

Ünlü sanatçı, Cem Adler’i yatakta bir kadınla yakaladığı günün detaylarını da anlattı. Bülent Ersoy ile Cem Adler 1998 yılında evlendi. Cem Adler Bülent Ersoy'la evlendiğinde ünlü sanatçıdan 27 yaş küçüktü. Bülent Ersoy, Cem Adler'i bir başka kadınla yatakta yakaladığını anlattı ve olayın detayları hakkında bilgi verdi. Ersoy olay günün şöyle anlattı:

“Uçaktan indim, Savaş Kalafat aradı. ‘Bülent Hanımcığım, üzüleceksiniz ama size bir şey söylemek istiyorum. İzmir’de bir ev var, Cem’i çektiler oradan çıkarken’ dedi. ‘Ben şimdi İzmir’den geliyorum, uçaktan yeni indim. Bir yanlışlık olmasın?’ dedim. ‘Görüntüler var’ dedi. Tekrar uçağa binip İzmir’e döndüm. Gittim buluştukları yere, kapıyı çaldım. Açılmadı. Bir tekme attım kapıya, yerle bir oldu. Bir baktım bunların ikisi de çıplak. Beni gördüler, kapandılar. Hemen çarşafı çektim, çıplaklar. Ekmek bıçağı vardı, aldım onu ‘Sen neyinle yaptın bu işi’ dedim. ‘Bir şey yapmadım’ dedi. Hemen boşadım.”

Bülent Ersoy-Cem Adler evliliği bir yıl sürdü. Kendisinden 27 küçük Cem Adler'le evlenen Bülent Ersoy Haziran 1999 boşandı

ERSOY, ARMAĞAN UZUN EVLİLİĞİ HAKKINDA FAZLA KONUŞMADI

Bülent Ersoy, 2007’de evlenip bir yıl sonra boşandığı Armağan Uzun hakkında ise kısa konuştu.

Ersoy, Armağan Uzun için şunları söyledi:

“Öteki, kır saçlı da çok meraklıydı belden aşağısına. Şimdi evlenmiş, çocuğu olmuş. Fazla gündeme getirmek şık olmaz. O da öyle yaptı, hemen boşadım. Efendi bir çocuktu, kaliteliydi. Ama zaafları var, canı başka birini çekmiştir.”