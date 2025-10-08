Geçtiğimiz gün ideal mirasçısı için belirlediği kriterleri söyleyerek gündeme gelen Bülent Ersoy, bu kez seyircisiyle sohbet ettiği sırada küfür etti. Ardından Ersoy hiçbir şey olamamış gibi gülmeye devam etti. O anlar sosyal medyada viral oldu, izlenme rekoru kırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bülent Ersoy’un konserinde söyledikleri “Çok oros*puyum ama ne kadar oros*puyum!” sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Ersoy’un küfür etmesine tepki gösterdi.

“Bazı konular çok normalleşmeye başladı mı?”, “Gözaltı sırası buna geliyor...”

“Bunun da kafası hep güzel”, “Normalde tepki çekmesi gereken ifadeler alkışlanır hâle geldi. Bu sessizlik, toplumsal çöküşün göstergesi” yorumlarında bulundular.