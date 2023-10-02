Bülent Ersoy'a 3 milyonluk jest. Bugüne kadar böylesi görülmedi

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, önceki akşam Afyon'da konser verdi. Yoğun ilginin olduğu gecede ünlü sanatçıya büyük bir sürpriz yapıldı

Bülent Ersoy'a 3 milyonluk jest. Bugüne kadar böylesi görülmedi

Türk sanat müziğinin usta sesi Bülent Ersoy, geçen cumartesi akşamı Afyon'da konser verdi. İspanyol stili bir elbiseyle sahneye çıkan sanatçı, performansıyla ayakta alkışlandı.

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Lüks tutkusu ve çanta merakıyla bilinen Bülent Ersoy’a gecede özel bir hediye verildi. Afyonkarahisarlı ustalar tarafından dünyanın en kıymetli mermeriyle yapılan ve yaklaşık 3 ayda tamamlanan bir çanta hediye edildi. Mermer çantanın fiyatını duyanlar inanamadı.

651a50ad86b2443e68fa3aec.webp Dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan mermer çantanın fiyatı tam 3 milyon lira.

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