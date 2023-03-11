Modacı Pınar Kerimoğlu: Bülent Ersoy ile mahkemede hesaplaşacağız

Türk Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un kostümü, modacı Pınar Kerimoğlu tarafından hedef alınınca Ersoy’un cevabı sert olmuştu. Usta sanatçı Bülent Ersoy, modacı Pınar Kerimoğlu’nu hedef alarak sosyal medya hesabından "BEN TAKLİT ETMEM EDİLİRİM!!! Sene 1980 İzmir Fuar’ı konserimde kullandığım baş aksesuarımı çalıp birde üstüne üstlük sahip çıkmaya çalışan kuş beyinli sensin hazır giyim butikcisi …” yorumunda bulunmuştu.
Modacı Pınar Kerimoğlu, Kıbrıs’ın önde gelen isimlerinden olan Zarif Noyan’ın Zagidas Patisseria açılışına katıldı.
Geçtiğimiz haftalarda Bülent Ersoy ile sosyal medya üzerinden karşı karşıya gelen Kerimoğlu “Ben yapılanları unutmam. Günü geldiğinde elbet herkes konuştuğu lafların hesabını Türk adaletine verecektir” açıklamasında bulundu.