Bülent Ertuğrul istifa etti

Nisan ayında Denizlispor’un başına geçen teknik direktör Bülent Ertuğrul, kulübün önünü açmak istediğini belirterek yönetime istifasını iletti.

Yönetim kurulu Ertuğrul’un istifasını kabul edince de yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, “Bülent Ertuğrul ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Yeşil siyahlı ekibin başında 18 maça çıkan teknik direktör Ertuğrul, 13 mağlubiyet yaşarken, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.