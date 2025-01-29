Bülent Korkmaz transferlere başladı

TFF 1.Ligi'nde geçtiğimiz hafta Malatyaspor karşısında 1-0 kazanan Bülent Korkmaz'ın ekibi Esenler Erokspor transfere hızlı girdi. Son olarak Konyaspor'a yaz transfer sezonuna katılan Ufuk Akyol, sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralandı.

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27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, sezon sonuna dek Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da forma giyecek. Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen Ufuk Akyol, kupada ise 3 maçta süre aldı. Daha önce de Esenler Erokspor Çaykur Rizespor'dan Seyfettin Anıl Yaşar’ın sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini duyurmuştu.