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Bülent Korkmaz puan kaybı için üzgün

Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Erzurumspor FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 00:24
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Bülent Korkmaz'dan flaş açıklamalar

Bülent Korkmaz puan kaybı için üzgün
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Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor’la 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Maçtan önce düşündüğü gibi savunma yapan bir takıma karşı mücadele ettiklerini aktaran Bülent Korkmaz, “Maçtan önce maç öncesi röportajında söylediklerim çıktı. Rakip takım savunmayı yapacak öncelikle kendi bölgesinde gol bulmaya çalışacak. Golü de öyle buldu. Ama buna rağmen bu kadar savunma yapan bir takıma karşı hem kenarlardan hem de merkezden çok pozisyon bulduk. Çok orta yaptık, fakat o ortalarda alan paylaşımı yapamadık. Çünkü bu kadar ortaya en azından bazılarını vurmamız lazımdı ama vuramadık. Pozisyona girdik, değerlendiremedik. Artık 7 maç kaldı, bu maçların hepsini kazanmak zorundayız ” şeklinde konuştu. (İHA)

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