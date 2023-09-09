Bülent Serttaş'tan Serdar Ortaç açıklaması: Çok zor bir dönemden geçiyor!

Bülent Serttaş önceki gün Etiler'deki Dönerci Serkan'dan çıkarken objektiflere takıldı. Serttaş, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"BİR YERDE HAK VERİYORUM"

Milliyet'te yer alan habere göre; Ünlü isim, muhabirlerin "Serdar Ortaç, dışarıdan bakınca bu aralar iyi değil gibi görünüyor. Sizin yorumunuz nedir?" sorusuna; "Çok zor bir dönemden geçiyor, onu anlamak lazım ama keşke biraz daha sakin kafayla konuşsaydı. Bir yerde hak veriyorum ama bir yerde de 'Keşke yapmasaydı!' diyorum. Müziğimize kattığı çok değerler var. Ben eşimden neyi esirgeyebilirim! Zamansız ve demoralize bir şekilde konuşmuş. Rahatsızlığının da verdiği bir moral bozukluğu da var. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur" cevabını verdi.

"GEREKİRSE SANAT İÇİN SOYUNURUM"

20 kilo verdiğini söyleyen ünlü isim, "8 kilo daha verirsem hedefime ulaşacağım, Milli Takımımızın da diyetisyeni Cenk Hocama çok teşekkür ederim. Onun sayesinde oldu" diyerek zayıf olmasının sırrını vermiş oldu.

Estetiğe karşı olmadığını söyleyen Bülent Serttaş "Gerekirse sanat için soyunurum da, yaparım da!" diyerek herkesi güldürdü.

