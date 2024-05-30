Bülent Uygun 1500 kişiye dava açtı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bülent Uygun 1500 kişiye dava açtı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 1500 kişiye dava açtığını açıkladı.

Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sosyal medyadan kendisi ile ailesine hakarette bulunup, küfür ettikleri iddiasıyla yaklaşık 1500 kişiye dava açtığını söyledi.

Uygun, sosyal medyadan yapılan küfür ve hakaretlere kayıtsız kalamayacağını belirterek, "Bunları tespit ederek yaklaşık 1500 kişiyi dava ettik. Sonuçlanan her bir davada; site sahibi olup hakaret edenlerden 150 bin lira, şahıs ve kişisel olarak küfür edenlerden 30 bin lira, ayrıca 20 bin lira da avukatlık ücreti ödemek şartıyla tazminat kazanıldı" dedi.

Uygun şöyle devam etti:

"Şu ana kadar zannedersem 87 dava sonuçlandı ve kazanıldı. 1000'den fazla şahısla ilgili mahkemenin devam ettiği ve dava sonuçlarının beklendiği bir süreç yaşanıyor. Yaklaşık 200 çocuğumuz ile devlet görevlisi olan bazı arkadaşlarımızın da devletime olan sevgi ve saygımdan ceza almalarını engelledim. Bundan sonraki süreçte de çocuğumuza, namusumuza, ailemize hakaret edenlere davalarımız devam edecek. Yeni açacağımız maddi tazminat davalarındaki tutarların artırılması için avukatlarıma talimat verdim."

Uygun, davalardan elde ettiği geliri, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kimsesizler Yurdu ve sokak köpeklerinin rehabilitasyonu için ilgili kurumlara bağışladığını belirtti.

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