Bülent Uygun Abdullah Avcı'nın zaaflarını anlattı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Bülent Uygun Abdullah Avcı'nın zaaflarını anlattı

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun futbolcularıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından dar alan çalışması, koordinasyon ve çıkış koşuları yapan kırmızı-beyazlı ekip, minyatür kale oyun ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenman sonrası Bülent Uygun'un futbolcularıyla bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'yı yakından tanıyan Bülent Uygun'un Trabzonspor'un zaaflarını öğrencilerine anlattığı öğrenildi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Trabzonspor, 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

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