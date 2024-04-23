Bülent Uygun: Bir sürü salak var. Benim kim olduğumu görecekler

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, izleyenlerin keyif aldığı bir maç olduğunu söyledi.

Uygun, sosyal medyada maç öncesi yapılan eleştirilere tepki gösterirken, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyadakiler, onlar önce aynaya baksınlar. Artık ülkede sevgi, saygı, insanlara karşı olmayan bir yapının aldığı bir durum. Velhasıl ona rağmen bütün herkes elinden geldiği kadar kendi işini en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Sivasspor olarak çok iyi mücadele ettik, 1 puan kazandık. Bundan önceki maçta Trabzonspor'u yenmiştik. Galatasaray ile berabere kalmıştık. Beşiktaş'ı yenmiştik. Dolayısıyla futbolcu kardeşlerimi bu kadar kısıtlı imkanlarla gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum.

Fenerbahçe şampiyon olur ya da olmaz, dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmez. Kendi takımımla ne yaparım konusuna bakarım.

Sadece sosyal medyadan ailemize küfür edenlere söylenecek söz yok. Nasıl bir şekil aldık, sevgiyi, saygıyı, inancımızı kaybettik onu anlamış değilim. Bu kadar iftiranın atıldığı ve bu kadar şeyin yaşandığı... Herkes kendi camiasına yakışanı yapıyor. Dolayısıyla biz Sivaslılar, Yiğidolar, 7 milyon Sivaslı aslan gibi duruyor. Sosyal medyada bizi linç edenlere karşı Sivasspor taraftarlarından bize sahip çıkmalarını özellikle rica ediyorum. Onlar gereğini onlara söylesinler. Çünkü her birinden artık 100'er bin lira tazminat davası, benim kim olduğumu görecekler.

İnsanların eleştirilerinden hiçbir zaman sıkıntı duymuyoruz ama bazı gazeteci gözüken tetikçiler var. Para alanlar, onların yaptığı yalan haberler, o yalan haberlere inanan bir sürü salak var. Sonra tazminat öderken de 'ben yapmadım, çocuğum yaptı' diyenler var. Ben de o paraları sokak köpeklerine, kimsesiz çocuklar ve yaşlılar yurduna bağışlıyorum, bağışlamaya da devam edeceğim."