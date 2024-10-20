Bülent Uygun galibiyeti taraftara armağan etti

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kendi evimizde gerçekten zor süreçten geçerken yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum ve 3 puanı onlara armağan ettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk eden ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrılarak bu sezonki üçüncü galibiyeti alan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "Kendi evimizde gerçekten zor süreçten geçerken yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum ve 3 puanı onlara armağan ettik. Bugün oğlumun doğum günü, bu galibiyeti de oğluma da armağan ediyorum. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.