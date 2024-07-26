Bülent Uygun kahroldu

9 Ağustos’ta başlayacak olan Süper Lig öncesi ikinci etap kampı için Erzurum’da bulunan Sivasspor’da flaş bir gelişme yaşandı.

YURT DIŞINDA BİR TAKIMLA ANLAŞTI

Geçtiğimiz sezon attığı goller ile Süper Lig’i sallayan Rey Manaj kamptan ayrılarak Erzurum’u terk etti.

27 yaşındaki futbolcunun uzun süredir konuşulduğu üzere yurt dışından bir takımla anlaştığı ve görüşmeleri nihayete erdirmek için gittiği iddia edildi.

Havaalanında bavulunun fotoğrafını paylaşan Rey Manaj sosyal medya hesabından o görüntüyü paylaşarak Türkiye’ye veda etti.

BÜLENT UYGUN YIKILDI

Rey Manaj’ın ayrılığına en çok üzülen isim ise şüphesiz kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Bülent Uygun oldu.

LİGİ 7. SIRADA BİTİRDİLER

Bülent Uygun Rey Manaj’ın yardımıyla beraber sezon ortasında geldiği Sivasspor’u ayağa kaldırarak ligi 7. Bitirmişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla 36 maça çıkan Rey Manaj bu maçlarda 22 gol 3 asist kaydetti.