Bülent Uygun teşekkür etti

Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0'lık skorla boyun eğdi. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Kırmızı-Beyazlı ekibin teknik patronu Bülent Uygun, hem zemin hem de Siyah-Beyazlı taraftarları yere göğe sığdıramadı.

Sözlerine, "Bazılarına teşekkür etmek lazım" diyerek başlayan Bülent Uygun şu ifadeleri kullandı: "Birincisi, futbol oynama adına saha zemini muhteşemdi. Uzun zamandan beri, Türkiye'deki sahaların hepsi birbirinden kötü. Futbol oynamaya karşı çıkan zeminler. Bu zemin süperdi. Beşiktaş taraftarına teşekkürler, görsel şov yaptılar. Futbolun bütün güzellikleri sergilendi."

Beşiktaş'ın sezonun en formda takımı olduğuna dikkati çeken Bülent Uygun, "Geçen hafta 5 attılar. Biz defansif anlamda en güzel şekilde uyguladık. Fazla pozisyon vermeden 25-26. dakikadaki penaltıya kadar her şey güzeldi ama penaltıdan sonra bozuldu. Çok eksiğimiz var, futbolcularımızın bazıları idmansız. Milli ara bize ilaç gibi gelecek. Sevindirici taraf, defansif anlamdaki süreci doğru yürütüyoruz. Rey Manaj çok önemli ama ona bir türlü top getiremiyoruz, istediğimiz şeyleri tam anlamıyla yapamadık. Son dakikadaki golü saymıyorum, mağlup olduk. Beşiktaş'ı tebrik ediyor, Avrupa'da başarılar diliyorum. Biz de hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaparak taraftarımızın istediği Sivasspor'u onlara izletmek istiyoruz" diye konuştu.