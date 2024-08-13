Bülent Uygun'a kötü haber

Süper Lig’in 2. Haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürüdren Sivasspor’a kötü haber geldi. Sezon öncesi kampında sakatlanan Mehmet Albayrak ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “sezon başı kampında kulüp tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan genç futbolcumuz Mehmet Albayrak’a, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş tarafından, sağ diz ön çapraz bağ ve menüsküs operasyonu yapıldı. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bülent Uygun’un büyük beklentisinin olduğu 20 yaşındaki genç yıldızın aylarca sahalardan uzak kalması bekleniyor.