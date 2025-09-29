Bulgar turizmine bahar geldi: Türk turistler zirveyi bırakmadı

Bulgar turizm sektörü 2025 yılının yaz döneminde ivme kazandı. Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Ağustos ayında ülkeye gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 2.269.900'e ulaştı. Temmuz'da kaydedilen yüzde 5,6’lık yükselişin ardından gelen bu yükseliş, turizmdeki toparlanma eğilimini güçlendirdi.

Turistlerin büyük bölümünü tatil ve dinlenme amaçlı seyahatler oluşturdu. Ağustos ayında ülkeye giriş yapan turistlerin yüzde 52,9’u deniz ve doğa tatili için Bulgaristan’ı tercih ederken, yüzde 5 iş amaçlı ve yüzde 42,1’i ise farklı nedenlerle seyahat gerçekleştirdi.

Bulgaristan'a seyahat eden turistlerin yüzde 59.5'ini Avrupa Birliği ülkelerinden gelenler oluştururken, bunlar arasında liderlik ise Romanya'nın oldu. Ağustos ayında Bulgaristan'ı ziyaret eden her üç AB’li turistten biri Romanya’dan gelirken, Romanya'nın ardından yüzde 19,6 ile Almanya ve yüzde 7,9 ile Polonya geldi.

Yüzde 32,6'lık dilimi ise diğer Avrupa ülkelerinden gelen turistler oluşturdu. Bu kategorideki en yüksek oran ise Türkiye’ye ait.

Uzmanlar Bulgaristan'a artan ilgiyi deniz turizmi, doğal güzellikler ve daha da önemlisi uygun fiyat politikalarına bağlıyor.