Bulgar yıldız geri döndü

Cucine Lube Civitanova, İtalya'daki SuperLega Credem Banca maçında Allianz Milan'a karşı ağır bir yenilgi alırken, Bulgar yıldız Aleksandar Nikolov'un uzun bir aradan sonra sahalara dönmesi, takım için sevindirici bir gelişme oldu. 21 yaşındaki dış hitter, maçın ilk setinde kısa bir süre sahada yer aldı. Bu, onun tam iyileşme yolundaki sabırlı yolculuğunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Nikolov'un son resmi maçı 17 Nisan'da SuperLega beşincilik playoff karşılaşmasıydı. Bu maçın ardından, fıtık tedavisi için zaman ayırmak zorunda kaldı. Ameliyatsız iyileşme çabaları başarısız olunca, başarılı bir operasyon geçirdiği Haziran ayında sürecine devam etti. Yeteneği ile tanınan sporcu, 2023-2024 sezonunda Lube'nin Avrupa Kupaları'na katılma şansını kaybetmesine sebep olan iki maçı da kaçırdı. Ayrıca, Bulgaristan milli takımıyla geçirdiği tüm sezonu da dışarıda bıraktı.

Civitanova'daki taraftarların, Nikolov'u Lube'nin Pazar günü Mint Vero Volley Monza ile oynayacağı ev sahibi maçında destekleyip desteklemeyeceği henüz bilinmiyor; ancak genç sporcu, başarılı bir dönüş için gereken azmi gösteriyor.

NİKOLOV: “SABIRLA İLERLEMEK EN İYİSİ”

Nikolov, lubevolley.it'e yaptığı açıklamada, “Milan’a yapılan gezinin sonucundan bağımsız olarak, resmi maçların olmadığı aylardan sonra, nihayet sahaya adım attığım için çok mutluyum. Lube formasını giymek benim için çok önemlİ. Artık planım adım adım ilerlemek. Her şey normale dönecek, ama sabırlı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemek en iyisi!” dedi.

Monza ile oynayacakları ev sahibi maçında daha agresif olmaları gerektiğini belirten Nikolov, “Mint Vero Volley sık sık bize ciddi zorluklar çıkardı. Kazanmak için çok daha fazla kararlılığa ihtiyacımız olacak. Maçın uzamasını önlemek için dikkatli olmalıyız,” şeklinde konuştu.



