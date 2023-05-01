Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Geşev ve ailesine bombalı suikast girişimi

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev ve ailesi, bombalı suikastın hedefi oldu. Başsavcı Geşev’in ailesi ile birlikte seyahat ettiği kortej, başkent Sofya yakınlarında geçerken patlama meydana geldi.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Geşev ve ailesine bombalı suikast girişimi

Patlamada kimsenin zarar görmediği bildirilirken, Başsavcı Yardımcısı Borislav Sarafov, saldırının Başsavcı Geşev’in öldürülmesi amaçlı olduğunu ve yaklaşık 3 kilogram dinamit gücüne sahip bombanın korkutma amaçlı değil, öldürme amaçlı kurulduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Olayın terör eylemi şüphesiyle soruşturulduğu ve devletin bu tür eylemlere müsaade etmeyeceği açıklandı.

Başsavcı Geşev ve ailesinin güvenli bir yerde koruma altında olduğu belirtildi.

UZAKTAN KUMANDA İLE PATLATILDI

Sarafov, patlamanın meydana geldiği yerde şarapnel (misket) parçalarının da bulunduğunu bildirerek, “Profesyonel bir şekilde kurulup uzaktan kumanda ile patlatıldığı tahmin edilen bomba, şans eseri Geşev ve ailesine zarar vermemiştir.” diye konuştu.

Terör eylemi şüphesiyle çok yönlü soruşturma açıldığını aktaran Sarafov, “Bu, sadece Başsavcı'ya karşı değil devlete karşı tüm kurumlara yönelik bir suikast girişimidir. Devlet, böyle eylemlere müsaade etmez. Suikast, kesinlikle cezasız kalmayacaktır.” dedi.

"3 METRE ÇAPINDA ÇUKUR OLUŞTU"

Sarafov, “Belli ki Başsavcı Geşev öldürülmek üzere birileri tarafından hedefe alınmıştır. Yaklaşık 3 kilogram dinamit gücüne sahip bombanın korkutma amaçlı değil, öldürme amaçlı kurulduğunu tahmin ediyoruz. Patlama, 30-40 santimetre derinlikte ve 3 metre çapında bir çukur açmıştır.” ifadesini kullandı.

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