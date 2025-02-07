Bulgaristan tüketici güveni geriledi

Bulgaristan’da tüketici güven endeksi, 2025’in ilk çeyreğinde -19,5 seviyesine gerileyerek bir önceki çeyrekte kaydedilen -12,2 seviyesinin altına düştü. Bu, tüketici güveninin 2023’ün son çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (National Statistical Institute, Bulgaria) verilerine göre, hanehalklarının mali durumuna ilişkin beklentileri önemli ölçüde kötüleşti (-12,8 vs -4,2). Ayrıca, Bulgaristan ekonomisinin önümüzdeki 12 ay içindeki gidişatına dair endişeler arttı ve tüketici beklentisi -26,3’e düştü (önceki çeyrekte -17,9).

Ermenistan’da enflasyon yükselişte

Önümüzdeki yıl içerisinde dayanıklı tüketim mallarına yönelik büyük harcamalar yapma ihtimali de azaldı (-20,6 vs -18,4). Aynı zamanda, tasarruf yapma eğilimi ile ilgili beklentiler daha olumsuz hale geldi (-50,8 vs -49,6).

Öte yandan, tüketiciler işsizlik oranlarının artacağından daha fazla endişe duyuyor (18 vs 17,2). Enflasyona ilişkin kaygılar ise önemli ölçüde yükseldi ve 25,7’ye ulaştı (önceki çeyrekte 9,7). Bu durum, Bulgaristan’da ekonomik güvenin düştüğüne ve tüketicilerin gelecek beklentilerinin olumsuz etkilendiğine işaret ediyor.