Ermenistan’da enflasyon yükselişte

Kaynak: Haber Merkezi
Ermenistan’da enflasyon yükselişte

Ermenistan’da yıllık enflasyon oranı, Ocak 2025’te yüzde 1,7’ye yükselerek Nisan 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Gıda ve alkolsüz içecekler kategorisinde yüzde 2,5’lik bir artış görülürken, konut ve kamu hizmetlerinde ise yüzde 0,4’lük bir toparlanma yaşandı.

Aralık ayında yüzde 1,5 olarak ölçülen yıllık enflasyonun, Ocak ayında yüzde 1,7’ye yükselmesi dikkat çekici. Bu artışta en büyük pay, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yüzde 2,5’lik yükselişe ait. Aynı dönemde, konut ve kamu hizmetleri fiyatları yüzde 0,4 artarak toparlandı. Ancak, alkollü içecekler ve tütün (yüzde 3,7’den yüzde 3,8’e), ulaşım (yüzde 3,2’den yüzde 3,3’e) ve restoranlar & oteller (yüzde 1,2’den yüzde 1,4’e) kategorilerinde fiyat artışları hafifledi.

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BAZI ALANLARDA DEFLASYON SÜRÜYOR

Buna karşın, çeşitli mal ve hizmetlerde (-yüzde 1,2’den -yüzde 1,6’ya), ev eşyaları ve rutin bakımda (-yüzde 2,6’dan -yüzde 2,5’e) ve eğlence & kültür sektöründe (-yüzde 0,2’den yüzde 0,4’e) deflasyon devam etti. Aylık bazda ise, Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,4 artarken, Aralık ayında bu oran yüzde 1 olarak kaydedilmişti.

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Ermenistan’ın enflasyon oranlarındaki bu dalgalanmanın, 2025 yılı boyunca sürmesi bekleniyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışların küresel emtia fiyatlarındaki değişimlerden etkilenebileceği öngörülüyor. Konut ve kamu hizmetlerindeki toparlanmanın ise, hükümetin altyapı yatırımları ve enerji fiyatlarındaki düzenlemelerle desteklenmesi bekleniyor. Ermenistan İstatistik Kurumu’nun (National Statistical Service of the Republic of Armenia) verilerine göre, bu trendlerin dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

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