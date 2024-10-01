Bulgaristan Türklerinden Müsavat Dervişoğlu'na ziyaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bulgaristan Türklerinden Müsavat Dervişoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Cevdet Çakırov'dan ziyaret geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na önemli ziyaret gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti Lideri'ne son olarak Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Cevdet Çakırov ziyaret gerçekleştirdi.

Dervişoğlu ziyareti sosyal medyada paylaştı.

Devişoğlu şunları kaydetti:

"Bulgaristan'a demokrasinin gelişinde önemli bir rol oynamış ve bugün de bu alandaki mücadelesini sürdürmekte olan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Cevdet Çakırov ve değerli mesai arkadaşları bugün Partimizi ziyaretle 27 Ekim tarihinde Bulgaristan’da yapılacak Genel Seçimler süreci hakkında bizleri bilgilendirmişlerdir. Bulgaristan'daki Türk toplumunun birliği ve bütünlüğünün seçim sonuçlarına da yansıması en samimi dileğimizdir."

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