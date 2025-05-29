Bulgaristan, Türklerle zenginleşiyor

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, Nisan 2025’te ülkeye gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 artarak 797 bin 800’e ulaştı. Bu artış, Mart ayında kaydedilen yüzde 1.5’lik yükselişin ardından geldi.

Ziyaret amaçlarına göre değerlendirildiğinde, tatil ve dinlenme için yapılan seyahatlerde yüzde 7.1’lik bir artış yaşanırken, iş amaçlı gelenlerde yüzde 0.9’luk bir yükseliş gözlendi. Diğer nedenlerle gelen ziyaretçilerin oranında ise yüzde 3.8 azalma kaydedildi.

Ülkeye gelen turistlerin yüzde 53.8’i Avrupa Birliği ülkelerinden geldi. Bu grubun içinde en büyük payı yüzde 41.5 ile Romanya aldı. Romanya’yı yüzde 30.6 ile Yunanistan takip etti. AB dışı Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerin oranı yüzde 38 olarak açıklandı. Bu grupta ise Türk turistler öne çıktı ve gelenlerin yüzde 59.2’sini oluşturdu.

Bulgaristan’ın turizm verilerinde görülen bu artış, bölgesel seyahat eğilimlerinde toparlanma işareti olarak değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, özellikle yaz sezonu öncesinde bu ivmenin daha da güçlenmesini bekliyor.