Bulgaristan, Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı

Bulgaristan, Ukrayna'dan tahıl, süt ve süt ürünleri, et ve şarabın da aralarında bulunduğu 20 tarım ve gıda ürününün ithalatını geçici olarak yasakladı.

Bulgaristan, Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı

Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ardından Bulgaristan da Ukrayna'dan bazı tarım ve gıda ürünlerinin ithal edilmesine yasak getirdi.

Bulgaristan Başbakanı Gılıb Donev basına yaptığı açıklamada, yasak kararını Avrupa Birliği'nin dayanışma koridorları fikrine karşın geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan ithal edilen tarım ve gıda ürünlerinin önemli bir bölümünün Bulgaristan'da kaldığını, bu durumun temel üretim ve ticaret ağlarında istikrarsızlığa yol açması nedeniyle aldıklarını bildirdi.

Donev, "Bulgaristan vatandaşlarının problemlerini çözmek için çalışan bir hükümetin buna izin vermesi mümkün değil" diyerek Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını, ancak Bulgar üreticilerin iflasının Ukrayna'ya yardımcı olamayacağını belirtti.

24 Nisan'da yürürlüğe girecek olan yasak kararıyla tahıl, süt ve süt ürünleri, kırmızı et, bal, kanatlı hayvan eti ve ürünleri, şarap, sirkenin de aralarında bulunduğu 20 kadar ürünün ithalatı yasaklandı. 30 Haziran'a kadar geçerli olacak yasak, söz konusu ürünlerin Bulgaristan üzerinden transit geçişini kapsamıyor.

Bulgaristan Tarım Bakanı Jawor Geczew, geçtiğimiz günlerde özellikle Bulgaristanlı tahıl üreticilerinin zor durumda olduğunu, satılmamış mahsulle dolu olan depolarda yeni mahsule yer olmadığını belirterek, sadece bu üreticilerin zararının 1 milyar euroyu bulduğunu söylemişti.

Avrupa Birliği ülkelerinden Polonya, Macaristan ve Slovakya da geçtiğimiz günlerde Ukrayna'dan tarım ve gıda ürünlerine 30 Haziran'a kadar yasak getirmişti. Polonya ve Macaristan kendi çiftçilerini korumak için böylesi bir kararı aldıklarını açıklarken, Slovakya ise Ukrayna'dan ithal edilen tahılın laboratuvarlarda yapılan incelemesinde standartların üzerinde pestisit maddesi tespit edilmesinin ardından yasak kararı almıştı.

(İHA)

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