Bulgaristan'da askeri jet düştü iki pilot öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bulgaristan'da askeri jet düştü iki pilot öldü

Bulgaristan'da askeri eğitim jeti düştü, iki pilot eğitmenini öldüğü açıklandı. Kazanın Bulgaristan'ın NATO üyeliğinin 20'nci yıldönümü dolayısıyla yapılacak gösteri öncesinde düzenlenen eğitim uçuşu sırasında meydana geldiği duyuruldu.

Bulgaristan'da eğitim uçuşu sırasında askeri jet düştü, iki pilot hayatanı kaybetti. Kazayı Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavchev açıkladı. 'L-39ZA' tipi iki kişilik bir askeri jetin düştüğünü duyuran Glavchev olayda iki eğitmenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazanın, hava gösterisi öncesinde meydana geldiği ifade edilirken, Başbakan Glavchev'in de olayın yaşandığı Graf Ignatievo hava üssüne geldiği kaydedildi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, askeri jetin 'L-39ZA' tipi bir uçak olduğu belirtti. Kazanın ardından bugün yapılması planlanan Bulgaristan'ın NATO üyesi olmasının 20'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek uluslararası hava gösterisini iptal etti.

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