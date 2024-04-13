Bulgaristan'da kuş gribi paniği

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı (BFSA) tarafından yapılan açıklamada kuş gribi virüsünün başkent Sofya’nın 240 km güneydoğusunda, ismi saklı tutulan köyde tespit edildiği belirtildi.

Piliç yetiştirme çiftliğinde 390.000 kanatlı hayvanın bulunduğunu bildiren Ajans yetkilileri, salgını kontrol altına almak ve yayılmasının önüne geçmek adına enfekte olan hayvanlar ve çiftlikte onlarla temaslı bulunanların diğerlerinin itlaf edileceğini açıkladı.

Ajans'tan alınan bilgilere göre söz konusu çiftlik, bu yıl içinde Bulgaristan’da kuş gribi vakalarının en çok görüldüğü yer oldu.

Bu salgının 2024 yılı içerisinde Bulgaristan’da bir endüstriyel çiftlikte görülen 10. kuş gribi salgını olduğunun altını çizen yetkililer, çiftlik hayvanlarının gerekli sağlık kontrollerinden geçilmesine önem verilmesi çağrısında bulundu.