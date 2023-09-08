Bulgaristan'dan sığınmacılara 4,5 milyon dolar yardım

Bulgaristan hükümeti, ülkedeki Ukraynalı sığınmacılara İnsani Yardım Programı kapsamında 4,5 milyon doların üzerinde yardım sağlama kararı aldı.

KAYNAK: AA
Bulgaristan'dan sığınmacılara 4,5 milyon dolar yardım

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Hükümet Basın Merkezi "geçici koruma" statüsünde ülkede bulunan Ukraynalılara yönelik insani yardım paketinin bakanlar kurulunca kabul edildiğini açıkladı.

4,5 milyon dolar üzerindeki yardım, Ukraynalı sığınmacılara yönelik 2022'de onaylanan İnsani Yardım Programı kapsamında ülkedeki Ukraynalılara ulaştırılacak.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre Bulgaristan'a giriş yapan 1 milyon 653 bin Ukraynalıdan 165 binden fazlası "geçici koruma" statüsüne sahip.

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