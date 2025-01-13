Bulgaristan’ın ticaret açığında artış

Bulgaristan’ın ticaret açığı Kasım 2024’te geçen yılın aynı ayına kıyasla artarak 1,784,7 milyon leva olarak kaydedildi. Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan ön verilere göre, bu dönemde ihracat %4,8 oranında azalarak 6,891,2 milyon leva seviyesine geriledi. İhracattaki bu düşüş, Avrupa Birliği dışı ülkelere yapılan satışların %17,8 oranında düşmesinden kaynaklandı. Öte yandan, Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracatta %3’lük bir artış yaşandı.

Aynı dönemde ithalat, yıllık bazda %0,9 oranında artarak 8,675,9 milyon levaya ulaştı. Bu artışta, Avrupa Birliği’nden yapılan ithalatın %1,4 ve AB dışı ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın %0,2 oranında yükselmesi etkili oldu.

Ocak-Kasım 2024 dönemi değerlendirildiğinde ise Bulgaristan’ın toplam ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artış göstererek 11,667,4 milyon leva olarak belirlendi. Bu değer, 2023 yılının aynı dönemindeki 8,845,1 milyon leva seviyesine göre kayda değer bir yükselişe işaret ediyor.

Cari Fazla ve Cari Açık nedir?

Uzmanlar, Avrupa Birliği dışındaki piyasalarda yaşanan ekonomik daralmanın Bulgaristan’ın ihracat performansını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bununla birlikte, AB ülkeleriyle olan ticaretin göreceli olarak güçlü seyretmesi, toplam ihracattaki kaybın bir miktar telafi edilmesini sağladı.

Ticaret dengesiyle ilgili bu gelişmeler, ülkenin dış ticaret politikalarını gözden geçirme ihtiyacını ortaya koyuyor. Artan ithalat ve azalan ihracatın dengelenmesi için hem yeni pazarların keşfi hem de mevcut ticari ilişkilerin güçlendirilmesi öneriliyor.