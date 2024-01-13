Kek yapmanın kolay olduğu söylense de kekin kabarık ve yumuşak oluşu önemlidir. Kabarık bulut kek tarifiyle beş çayı sofralarınız şenlenecek. Peki, bulut kek nasıl yapılır? Bulut kek tarifi için malzemeler neler?

İşte bulut kek tarifi…

BULUT KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

- 1 adet limon suyu

- 1 adet limon kabuğu rendesi

- 3 su bardağı elenmiş un

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- Yarım çay kaşığı karbonat

BULUT KEK NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri karıştırma kabına alın. Karışım beyazlaşıp köpük olacak şekilde çırpınız.

Üzerine süt, sıvı yağ, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyerek çırpmaya devam edin.

Elenmiş un, vanilin, kabartma tozu ve karbonatı da ekleyin. Malzemeler karışana kadar tekrar çırpın.

Hazırlanan kek hamurunu tereyağı ile yağlanmış kalıba boşaltın.

170°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.

Fırından çıkan keki 15 dakika kadar dinlendirin.