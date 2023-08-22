Bulut adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Bulut isminin anlamını araştırıyor. Peki, Bulut ne demek? Bulut isminin anlamı nedir?

BULUT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Bulut ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar.

- Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın.

- Endişe, keder.

BULUT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Bulut ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Bulut ismini koymak caizdir.