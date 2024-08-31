Buna yatırım yapan parasına para katacak! Hatice Kolçak listenin başına yazdı

Altın ve doları bir köşeye koyan Hatice Kolçak geleceğin yatırım aracını işaret ederek yatırımcıların nasıl para kazanabileceğini açıkladı.

Piyasalardaki dalgalanmanalar yatırımcıyı endişeye sürüklerken ekonomist Hatice Kolçak, yatırım fırsatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Altın, dolar ve gümüş gibi yatırım araçlarını mercek altına alan Kolçak, özellikle gümüşün daha fazla getiri sağlayan yatırım aracı olduğunu vurguladı.

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerinde

YATIRIMCILAR İÇİN AVANTAJLI SEÇENEK: GÜMÜŞ

Hatice Kolçak, piyasalarda süregelen belirsizliklerinin yatırımcıları alternatif yatırım araçlarına yönlendirdiğini söyleyerek, "Gümüş, şu anda altın ve dolara göre daha avantajlı bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Yüksek değerlenme potansiyeli ile gümüş, yatırımcıların önüne önemli fırsatlar seriyor." diye konuştu.

ENDÜSTRİYEL VE YATIRIM TALEBİ GİDEREK GÜÇLENİYOR

Gümüşün hem endüstriyel hem de yatırım talebi bakımından güçlü bir büyüme potansiyeli olduğunu belirten Hatice Kolçak, "Gümüş, portföy çeşitliliğini artırarak riskleri azaltmak isteyen yatırımcılar için ideal bir seçenek olmakta. Altın ve dolara ek olarak gümüşe yatırım yapmak, dengeli bir portföy oluşturmak açısından önemli kazanıyor" dedi.

GÜMÜŞTE BÜYÜK POTANSİYEL VAR

Kolçak, gümüşün, altına kıyasla daha hızlı bir artış potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek altın ve dolarla birlikte gümüşün büyük kazanç fırsatları sunduğunu vurguladı. Hatice Kolçak gümüş yatırımının kaçırılmayacak fırsatlar verdiğini belirtti.