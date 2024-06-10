Bunaltıcı havalara yaz yağmuru arası

Mardin ve ilçelerinde Haziran ayından beri etkili olan sıcak havalar yerini yağışlı havalara bıraktı. Dün gece Artuklu ilçesinde aniden bastıran yağış esnasında Yenişehir Mahallesi'ndeki Şakir Nuhoğlu Cami'nin minaresine de yıldırım düşmüştü.

Kızıltepe'de ise bugün saat 17.00 sıralarında sağanak yağış etkisini gösterdi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkan tentelerinin altına kaçtı, etkili olan yağış sonrası yollarda su birikintileri meydana geldi.

Sıcak havalar sebebiyle masalarını dışarı çıkaran çay ocaklarının masaları da yağmurdan etkilendi.