Bunama riskini azaltmak için basit bir adım! Yatmadan önce yapılıyor

Diş fırçalamanın yalnızca ağız sağlığını korumakla kalmadığını, aynı zamanda beyin sağlığına da katkı sağladığını gösteren araştırmalar gün geçtikçe arttı.

Son dönemde yapılan bir çalışma, yatmadan önce düzenli diş fırçalamanın, beyin fonksiyonlarını koruyarak bunama riskini azalttığını ortaya koydu.

Londra Üniversitesi Bilişsel Sağlık Enstitüsü’nden bir nörolog olan Dr. Jane Smith, "Diş fırçalamanın beynin sağlığıyla ilişkili olduğunu gösteren bulgular, mikropların ve iltihapların beyin üzerindeki zararlı etkilerini önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir" dedi.

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Dişler ve diş etlerindeki enfeksiyonların, ağız yoluyla vücuda giren zararlı mikroorganizmaların beyne ulaşmasına neden olabileceği bilinmekte.

Yapılan bir araştırma, ağızdaki bakterilerin kan yoluyla beyne taşınarak iltihaplanmalara yol açabileceğini, bunun da Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların gelişimini tetikleyebileceğini gösterdi.

Harvard Üniversitesi’nden bir beyin araştırmacısı olan Dr. Michael Allen, "Ağız sağlığının, genel sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu artık biliyoruz. Dişlerinizi fırçalamadığınızda, kötü ağız sağlığının beyin fonksiyonlarını zayıflatabileceğini gösteren güçlü kanıtlar bulunuyor" dedi.

BAKTERİLERİN BEYNE ETKİSİ: AĞIZ VE BEYİN ARASINDAKİ BAĞLANTI

Bilimsel araştırmalar, ağız sağlığındaki problemlerle beyin hastalıkları arasında bir bağ olduğunu ortaya koydu.

Örneğin, kötü ağız hijyeninin, Porphyromonas gingivalis adlı bakterinin beyne ulaşmasına neden olabileceği ve bu bakterinin Alzheimer hastalığı ile ilişkilendirilebileceği gösterildi.

New York Üniversitesi’nden bir nörolog Dr. James Williams, "Bakteriler ve enfeksiyonlar, beyinde plak birikimine yol açabilir. Bu, Alzheimer hastalığının gelişiminde önemli bir rol oynar" şeklinde açıklama yaptı.

Yatmadan önce diş fırçalamak, bu tür zararlı bakterilerin vücuda girmesini engellemeye yardımcı olur.

Diş fırçalama, diş etlerinde ve dişlerde biriken plakları temizler ve bakterilerin üremesini engeller.

Beyin sağlığına zarar vermesi olası iltihaplanma ve bakteriyel enfeksiyonlar ortadan kaldırılmış olur.

BUNAMA VE DİŞ FIRÇALAMA ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir çalışmada, 500 yaşlı birey arasında yapılan gözlemler, diş fırçalamanın düzenli yapıldığı bireylerde, bunama ve diğer bilişsel bozuklukların görülme sıklığının düşük olduğunu ortaya koydu.

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Washington Üniversitesi’nden bir psikiyatrist olan Dr. Sarah Thompson, "Diş sağlığını korumak, aynı zamanda beyin sağlığını da korumak anlamına gelir. Bu, insanların beyinlerini yaşlanmaya karşı savunma altına alabileceği basit ve etkili bir yöntem" dedi.

Araştırmalar, ağız bakımının, diş kaybı veya diş eti hastalıkları gibi durumlarla birlikte bunama riskini artırabileceğini gösterdi.

Diş kaybı ve ağız sağlığı problemleri, beynin bazı bölgelerinin hasar görmesine yol açabiliyor. Bu yüzden, diş fırçalama alışkanlığının bir "beyin sağlığı alışkanlığı" olarak benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

DİŞ FIRÇALAMANIN FAYDALARI: DAHA FAZLASI SADECE AĞIZ SAĞLIĞI İÇİN

Diş fırçalamanın yalnızca ağız ve diş sağlığını korumakla kalmadığı, aynı zamanda genel sağlığımıza faydalı olduğu da bilimsel bir gerçek.

Uzmanlar, yatmadan önce diş fırçalamanın, aynı zamanda vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip, vücuttaki iltihaplanmayı engellediğini belirtti.

Chicago Üniversitesi'nden bir kardiyolog olan Dr. Richard Harris, "Ağız sağlığındaki bozukluklar, vücuttaki iltihaplanmayı artırarak kalp hastalıkları ve diğer sağlık problemlerine yol açabilir. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak, bu riskleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur" dedi.

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DİŞ FIRÇALAMA, GELECEĞİNİZİ KORUMA YOLU

Gece yatmadan önce diş fırçalamak, sadece dişlerinizi değil, aynı zamanda beyninizi de koruyan bir alışkanlık haline gelmiş durumda.

Diş fırçalamak, bunama riskini azaltan basit bir adımdan daha fazlası.

Dişlerinizi düzenli olarak fırçalayarak, ağız sağlığınızı ve genel sağlığınızı koruyabilir, beyin fonksiyonlarınızı iyileştirebilir ve yaşlanma sürecinizi sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.