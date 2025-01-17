Çene kaslarındaki o değişim, bunamanın ilk belirtisi olabilir! Uzmanlar açıkladı

Araştırmalara göre, çene kas kaybı ile demans arasında şaşırtıcı bir ilişki bulundu.

Uzmanlar, çene kaslarındaki belirli değişimlerin, beyin fonksiyonlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ve bu değişimlerin bir uyarı sinyali olabileceğini belirtti.

KAS KAYBI VE DEMANS ARASINDAKİ BAĞLANTI

Son yıllarda yapılan bir çalışmada, çene kaslarındaki zayıflamanın, bunama (demans) gibi nörolojik hastalıkların daha erken evrelerinde görülen bir belirti olduğu tespit edildi.

Nörolog ve Alzheimer Araştırmaları Derneği'nden uzman Dr. Michael S. Levine, bu konuda şu yorumda bulundu:

"Çene kaslarının zayıflaması, sadece estetik bir sorun olmaktan çok daha fazlasıdır. Yapılan araştırmalar, bu tip kas kaybının beyin fonksiyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Çene kaslarındaki zayıflama, beynin motor becerilerinin bozulduğunun ve erken dönemlerde demansın bir belirtisi olabileceğinin işareti olabilir."

Araştırmalara göre, çene kaslarının gücü ve fonksiyonu, beynin diğer kas gruplarına benzer şekilde yaşlanması ve işlev kaybı ile doğrudan ilişkili. Bu durum, kas kaybının demans ile bağlantılı olabileceğini düşündürmekte.

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Nöroloji uzmanı ve demans üzerine araştırmalar yapan akademisyen Dr. Maria Gonzales, "Çene kasları, vücudumuzun diğer kasları gibi beyin ile iletişim halindedir. Kas kaybı, genellikle motor fonksiyonların bozulmasıyla ilişkilidir ve bu da demansla bağlantılı olabilir. Bu bağlantıyı daha iyi anlayabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiği kesin" dedi.

DEMANSIN ERKEN BELİRTİLERİ VE ÇENE KASLARI

Demans, özellikle Alzheimer hastalığı gibi nörolojik hastalıklar, beynin zamanla işlev kaybına uğramasıyla ortaya çıkar. Çene kaslarının zayıflaması, beyin fonksiyonları üzerindeki ilk etkileri gösteren erken belirtilerden biri olabilir.

Beyin sağlığı ve nörolojik hastalıklar üzerine çalışan uzman olan Dr. Anne-Marie Johnson bu konuya dair şunları söyledi:

"Çene kaslarındaki zayıflama, beynin hareket kontrol bölgesinde meydana gelen ilk değişiklikleri yansıtan bir gösterge olabilir. Demans hastalarının çoğunda, başlangıçta motor becerilerde ve kas kontrolünde belirgin bir bozulma gözlemlenir. Bu da çene kaslarının zayıflamasıyla örtüşüyor."

YENİ ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR

Son yapılan bir çalışmada, çene kas kaybı ile demans gelişimi arasındaki bağlantı detaylı bir şekilde incelendi.

Çalışma, çene kaslarını etkileyen fonksiyonel değişikliklerin, beyin yaşlanmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Nöroloji uzmanı ve çalışmanın baş yazarı Dr. Mark Davidson, "Bulgularımız, çene kaslarının zayıflaması ile beynin motor fonksiyonları arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu keşif, demansın daha erken teşhis edilmesi ve tedaviye yönelik stratejilerin geliştirilmesi adına önemli bir adımdır" dedi.

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ÇENE KASLARI NASIL SAĞLIKLI TUTULABİLİR?

Çene kaslarının sağlığını korumak için bazı basit adımlar atılabilir. Bu adımlar, yalnızca çene sağlığını değil, genel beyin sağlığını da destekleyebilir.

Dr. Levine, çene kaslarının güçlendirilmesi için şu önerilerde bulundu:

"Daha fazla çiğneme, kasların güçlenmesini sağlar. Sağlıklı bir diyetle birlikte çiğnemek, çene kaslarının güçlenmesine ve bu kasların işlevselliğini artırmasına yardımcı olur. Ayrıca, ağız ve diş sağlığına dikkat etmek de önemlidir, çünkü diş kaybı çene kaslarını zayıflatabilir."

Çene kaslarını sağlıklı tutmak için ayrıca bazı yüz egzersizleri de yapılabilir. Özellikle çene kaslarını hedefleyen egzersizler, bu kasların güçlenmesine yardımcı olabilir.

ERKEN TANI VE FARKINDALIK

Demans, genellikle geç tanı konan bir hastalıktır, bu yüzden erken belirtilerin fark edilmesi hayati önem taşır.

Dr. Gonzales, bu konuda şunları söyledi:

"Çene kaslarının zayıflaması gibi erken belirtileri göz ardı etmek, demansın gelişimini hızlandırabilir. Bu tür değişikliklerin fark edilmesi, tedavi sürecinde önemli bir rol oynar."