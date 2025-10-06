Bundesliga'ya Mert Kömür damgası: Geçen sezonu şimdiden geride bıraktı!

Kaynak: DHA
Wolfsburg maçında 1 gol atan ve 1 asist yapan Augsburg oyuncusu Mert Kömür, geçen sezonki istatistiğini henüz 6. haftada geçti.

Bundesliga’nın 6. haftasında Augsburg sahsında Wolfsburg’u konuk etti.

Ev sahibi ekip, 4 haftalık mağlubiyet serisine Wolfsburg karşısında son verirken, Türk asıllı Alman futbolcu Mert Kömür karşılaşmaya damga vurdu.

3. dakikada Noahkai Banks’ın golünde asist yapan isim Mert, 51. dakikada durumu 2-0’a getiren golü kaydetti.

Augsburg, 63. dakikada Fellhauer’in golüyle karşılaşmadan 3-0’ı yakaladı. Wolfsburg’da Daghim, 65. dakikada attığı golle skoru belirledi: 3-1.

Gösterdiği performansla maçın adamı seçilen Mert Kömür, bu sezon ilk 6 haftanın 5’inde ilk 11’de görev yapıp, 2 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Geçen sezon ligde 20 maçta; 2 gol, 1 asistlik katkı veren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu istatistikleri henüz ligin 6. haftasında geride bırakmayı başardı.

Babası Türk, annesi Alman olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, alt yaş milli takımlarında Almanya forması giydi.

