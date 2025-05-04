Bungalov tatilinde facia! Havuzda baygın bulunan küçük kız kurtarılamadı

Skarya'ya tatile giden Teki ailesinin 6 yaşındaki kızları bungalov evin bahçesindeki havuzunda baygın bir halde bulundu.

Babası tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ailesi tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz kız çocuğu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRMİŞ

Yaşamını yitiren talihsiz çocuğun daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği, bu nedenle de tedavi gördüğü öğrenildi.

Küçük İkrasu’nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.