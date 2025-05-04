Bungalov tatilinde facia! Havuzda baygın bulunan küçük kız kurtarılamadı

Kaynak: İHA
Bungalov tatilinde facia! Havuzda baygın bulunan küçük kız kurtarılamadı

Sapanca'ya ailesiyle tatile giden İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı.

Skarya'ya tatile giden Teki ailesinin 6 yaşındaki kızları bungalov evin bahçesindeki havuzunda baygın bir halde bulundu.

Babası tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ailesi tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz kız çocuğu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRMİŞ

Yaşamını yitiren talihsiz çocuğun daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği, bu nedenle de tedavi gördüğü öğrenildi.

Küçük İkrasu’nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Son Haberler
Bungalov tatilinde facia! Havuzda baygın bulunan küçük kız kurtarılamadı
Bungalov tatilinde facia! Havuzda baygın bulunan küçük kız kurtarılamadı
Yenişehir'de kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yenişehir'de kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sobadan zehirlenen gazi ile eşi yaşamını yitirdi
Sobadan zehirlenen gazi ile eşi yaşamını yitirdi
Motosikletli saldırgan çiğ köfteciyi vurup kaçtı
Motosikletli saldırgan çiğ köfteciyi vurup kaçtı
Pençe Operasyonu'ndan acı haber: Şehidimiz var
Pençe Operasyonu'ndan acı haber: Şehidimiz var