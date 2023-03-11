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Uzmanı açıkladı. Bunlar depremzedelerde sürecin ağırlaşmasına neden oluyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Kalay yaptığı açıklamada, “Yaşanan stres ve travma kronik hastalığı olan depremzedelerde sürecin ağırlaşmasına neden oluyor” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 16:38
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Bunlar depremzedelerde sürecin ağırlaşmasına neden oluyor

Uzmanı açıkladı. Bunlar depremzedelerde sürecin ağırlaşmasına neden oluyor
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DHA’nın haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Kalay, deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde zorlayıcı yaşamın sürdüğünü söyleyerek, bu süreçte en çok etkilenenlerin de kronik hastalıkları olan bireyler olduğunu belirtti.

Yaşanan stres ve travmanın da kronik hastalarda sürecin daha da ağırlaşmasına neden olduğunu ifade eden Dr. Kalay, “Diyabet hastalığı ve kalp damar rahatsızlıkları olan bireyler özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Kronik hastaların rutin kontrolü yapılmalı. Diyabet hastasının 3-4 ayda bir kontrol edilmesi gibi. Karbonhidrat ve yağdan fakir beslenerek diyetlerine mümkün olduğunca dikkat etmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

‘KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN SAĞLIKLI BESLENEBİLMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ’

 Dr. Kalay, toplu yaşamın getirdiği enfeksiyon riskine karşı bu hastaların ekstra özenli olması gerektiğini ifade ederek, “Enfeksiyonlara bağlı diyare dediğimiz ishal vakaları, kolera vakaları bu durumlarda özellikle artabilir. Kovid-19 hala bir problem. Kalabalık ortamlarda bu vakalarda da artış görülebilir. Enfeksiyon riskine karşı hijyene dikkat edilmeli, maske kullanımının sürdürülmesi gerekmektedir. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan kaçınmalarını öneriyoruz ancak kalabalık ortama girmeleri gerekiyorsa maske kullanmalarını öneriyoruz. Yine mümkün olduğunca suya ulaşım sağlanmalı, el hijyenine ve genel hijyene dikkat edilmeli. Kronik hastalığı olan bireylerin sağlıklı beslenebilmesi de oldukça önemli. Özellikle tansiyon hastaları az tuzlu ve yağdan fakir beslenmeye dikkat etmeli. Mümkün olduğunca paketli gıdalardan kaçınmalılar. Diyabet hastaları da karbonhidrat ve yağdan fakir beslenmeye dikkat etmeliler” dedi.

‘KALP KRİZİ RİSKİ ARTABİLİR’

Dr. Kalay, ilaçlarına erişim sağlayamayan bireylerde hastalığın seyrinin ağırlaşabileceğini söyleyerek, “Genel olarak ilaçlarına ulaşım sorunu varsa bütün kronik hastalıklarda kötüleşme bekleyebiliriz. Diyete uyamama ve stres nedeniyle şeker hastalığının kontrolü bozulabilir. Yaşanan stres ve travma nedeniyle kalp hastaları için enfarktüs dediğimiz kalp krizi riski artabilir. Beslenme bozukluğu nedeniyle yine tansiyon hastalarının tansiyon kontrolleri bozulabilir” diye konuştu.
 

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