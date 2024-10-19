Bunlara ‘Evet’ diyen Türkiye’yi böler! İşte DEM Parti’nin Bahçeli’ye sunduğu 7 talep

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de DEM Parti Grubu ile tokalaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeni bir döneme başlıyoruz” sözleriyle yeniden gündeme gelen ‘Çözüm Süreci’ tartışmaları giderek derinleşiyor.

Siyaset arenasındaki 'yeni bir çözüm süreci' tartışmaları DEM Parti’nin “Çözüm isteniyorsa İmralı orada” açıklamasıyla ve Bahçeli'nin Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla hız kazandı. Bahçeli ve DEM Parti’nin diyalogları kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

DEMİRTAŞ GÖRÜŞMESİ SONRASI KRİTİK HAMLE

DEM Parti Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Hatimoğulları’nın İstanbul Taksim’deki Elite World Otel’de düzenledikleri basın toplantısında on sekiz basın kuruluşunu temsil eden gazetecilerle bir araya gelerek ‘Çözüm Süreci’ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantının özellikle, eski HDP Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile cezaevinde yapılan görüşmenin ardından yapılması ise dikkat çekti.

Bakırhan ve Hatimoğulları, MHP lideri Bahçeli’nin ‘durduk yere ve keyfe keder olmayan’ el vermesinin ne anlama geldiğine ilişkin soruları, 2013-2015 yılları arasındaki Çözüm Süreci ile karşılaştırılarak cevapladı.

DEM'DEN BAHÇELİ'Yİ KIZDIRACAK 7 TALEP

Bakırhan ve Hatimoğulları’nın talep listesi, Dolmabahçe’de sonlanan bir önceki sözde ‘Çözüm Süreci’nde masaya konulanların tekrarıydı. Süslü kelimelerle öne sürülen istekler, Türkiye’nin bölünmesini istemekten öteye geçmeyen talepler olduğu anlaşıldı.

İşte masaya koydukları talepler ve asıl amaçları şöyle;

Talep 1: Demokratik Cumhuriyet ve ‘Demokratik Ulus:

Anlamı: 1921 Anayasası, eyalet sistemi, özerklik AB yerel yönetimler özerklik şartnamesinin uygulanması.

Bakırhan, geçtiğimiz günlerde grup toplantısında yaptığı konuşmada “Gelin, bugün ilk Meclis’in ruhunu, 1921 Anayasası’nı aşacak bir çaba içinde olalım. Demokratik, laik adil bir cumhuriyet çağrısını biz de yineliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Talep 2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması:

Anlamı: PKK’lı teröristler için verilen kararların uygulanması

DEM Parti Başkanları basın toplantısında bu taleplerini “Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının uygulanmasını hep söyledik. Hem Gezi hem Kobani tutukluları için AİHM kararlarının uygulanması bir göstergedir. İmralı tecridinin ortadan kalkması, orayla görüşmenin sağlanması Kürt sorunun çözümü için olmazsa olmazdır” sözleriyle açıkça ifade etti

Talep 3: Tecrit’in kaldırılması

Anlamı: Öcalan’ın ev hapsine çıkarılması ve ziyarete açılması. Abdullah Öcalan’a, yakınları ve avukatlarıyla görüşme imkanının tanınması kast ediliyor.

Bakırhan, geçtiğimiz hafta yaptığı haftalık grup toplantısında, bu isteğini alenen duyurmuş ve “Sayın Bahçeli, sayın Öcalan’ın ne söyleyeceğini, ne çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz senin gibi… O zaman tecridi kaldırın, sayın Öcalan’ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini görelim” demişi.

Talep 4: Silahların susması ve çatışmacı ortamın sona ermesi. "Çatışanlar konuşur, demokratik güçler katkı sağlar…"

Bu isteklerini Demirtaş'ın açıklamalarıyla destekleyen DEM Partililer, Demirtaş'ın "Ben mümkünse PKK’nin Türkiye’ye karşı silahları tümden susturmasını, bırakmasını isterim. Ancak ve ne yazık ki ortada iki temel engel var, bunları da herkesin bilmesi lazım. İlki hükümet askeri operasyon dışında hiçbir seçeneği devreye koymuyor, tartışmıyor, silahta ısrar ediyor. Oysa biz PKK’nin ikna edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Burada da ikinci engel çıkıyor, o da İmralı tecrididir" sözleriyle şart koştular.

Anlamı: Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kandil’in masaya oturmasını istiyorlar.

Talep 5: Süreçte üç ayrı muhatap bulunuyor.

Anlamı: İmralı (Öcalan), Kandil (Karayılan) ve DEM Parti (Demirtaş)

Talep 6: Gerekli düzenlemeler için Meclis’in devreye girmesi talebi.

Anlamı: Eyalet Sistemi ve Özerklik Meclis’te yasallaştırılıp güvence altına alınsın.

Talep 7: TBMM’de de bütün siyasi partilerin temsilci vereceği bir Barış Komisyonu kurulsun.

Anlamı: Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ile siyasi müzakereler yürütülsün.

DEM Parti yöneticileri bu isteklerini şu sözlerle anlattı: "Türkiye’nin içindeki demokrasi güçleri, muhalefet partileri burada, öyle bir şey yapılmalı ki mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde barış temalı bir komisyon neden kurmuyoruz? Mesela böyle bir komisyon kurulursa Türkiye’deki grubu bulunan bütün siyasi partiler böyle bir komisyonda yer alır ve herkes bunun bir parçası olur. Barışın toplumsallaşması derken bir adımı da budur. Böyle bir komisyon hızla oluşturulabilir. Bu sorunu nasıl çözebilir diye detaylı bir çalışma yürütebilir"