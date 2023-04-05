Bunları tüketin kalbinizi koruyun

SARIMSAK:

Günde 1 diş sarımsak kalp damar hastalıklarında tedavi edici özelliğe sahiptir. Ancak tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir.

ZENCEFİL:

Damarların yağ ve kolesterolden arınmasına yardımcı olur. Kanı sulandırır, kan dolaşımın hızlandırır. Antioksidan, damar açıcı, kolesterol dengeleyici ve iltihap giderici özelliğe sahiptir.

ALIÇ YAPRAĞI:

Kalbi ve dolaşım sistemini güçlendirici, damar genişletici özelliğe sahiptir. Kandaki yüksek yağ düzeyini normale indirir. Kroner damarları genişleterek, kan dolaşımını arttırır ve kalp ağrılarını azaltır.

SİYAH ÇEKİRDEKLİ ÜZÜM:

Müthiş bir kan damarı onarıcısıdır. Günde 1 bardak siyah çekirdekli üzüm suyunu çekirdeği ile içmek kalp krizi riskini yüzde 40 oranında azaltır.

YEŞİL ÇAY:

Damarlarda kolesterol birikmesini önler, iyi kolesterolü arttırır ve kroner arter hastalığını engeller. Kötü kolesterolden vücudu arındırması; damar sağlığı açısından oldukça önemlidir.

ZERDEÇAL:

Damarların temiz kalmasını ve kan akışının vücutta sağlıklı bir şekilde devamını sağlar. Antioksidan kaynağı olan bitki, yağların damarlarda birikmesini önler.