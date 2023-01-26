Bunları yapan çok mutlu oluyor

Bazı davranışlarımızdan vazgeçersek gerçek mutluluğu yakalayabiliriz. İşte, mutlu olmak için vazgeçmeniz gerekenler:



KİN GÜTMEK:

Karşınızdakine değil, kendinize yapacağınız en kötü şey.

GELECEK İLE İLGİLİ SÜREKLİ ENDİŞE ETMEK:

Mutluluk için anı yaşayıp geçmişi de geleceği de unutmak gerek.

KENDİNİZE HAKSIZLIK ETMEK:

Herkesin hataları, kötü huyları olabilir. Kendinize bu kadar kötülük etmeyi bırakın.

SÜREKLİ STRESLİ BİR YAŞAM SÜRMEK:

Stresi de güzel anları da beraber yaşayın hiçbir şeyin dozunu fazla kaçırmayın.

SİZİ MUTSUZ EDEN İNSANLARLA TAKILMAK:

Bu insanlar sizi her zaman mutsuzluğa sürükler. Etrafınızdaki negatiflikten bir an önce kurtulun.

KENDİNİZİ MUTSUZ ETMEK:

Yaptığınız işin stresine kapılıpta kendinizi mutsuz etmenize gerek yok. Elbette zorluklarla dolu bir yol olacaktır hayatımızda sonuç ne olursa olsun keyif almaya bakın.

PARAYI HEDEF OLARAK GÖRMEK:

Bu da en büyük hatalarımızdan birisidir. Her zaman çok paramız olacak değil ya. Yeterli kadar yettiği kadar olsun.

SAHİP OLDUKLARINIZIN FARKINA VARAMAMAK:

Aslında bir dönüp etrafımıza baksak güzellikleri görsek, sahip olduklarımızın bir farkına varabilsek her şey çok güzel olacak.

KENDİNİZİ BAŞKA İNSANLAR İLE KARŞILAŞTIRMAK:

Herkes kendince güzeldir, iyidir, başarılıdır. Herkes kendini çok sevmeli hatalarıyla, yanlışlarıyla ve başkalarıyla asla kıyaslamamalı.