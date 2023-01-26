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Bunları yapan çok mutlu oluyor

İnsanı mutsuz eden nedenleri bildikten sonra mutlu olmak çok kolay. Yani mutsuzluk kader değil. Peki, mutluluğunuzu engelleyen davranışlarınız nelerdir?

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 09:32
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Bunları yapanlarçok mutlu oluyor

Bunları yapan çok mutlu oluyor
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Bazı davranışlarımızdan vazgeçersek gerçek mutluluğu yakalayabiliriz. İşte, mutlu olmak için vazgeçmeniz gerekenler:

KİN GÜTMEK:
Karşınızdakine değil, kendinize yapacağınız en kötü şey.

 

GELECEK İLE İLGİLİ SÜREKLİ ENDİŞE ETMEK:
Mutluluk için anı yaşayıp geçmişi de geleceği de unutmak gerek.

KENDİNİZE HAKSIZLIK ETMEK:
Herkesin hataları, kötü huyları olabilir. Kendinize bu kadar kötülük etmeyi bırakın.

SÜREKLİ STRESLİ BİR YAŞAM SÜRMEK:
Stresi de güzel anları da beraber yaşayın hiçbir şeyin dozunu fazla kaçırmayın.

SİZİ MUTSUZ EDEN İNSANLARLA TAKILMAK:
Bu insanlar sizi her zaman mutsuzluğa sürükler. Etrafınızdaki negatiflikten bir an önce kurtulun.

KENDİNİZİ MUTSUZ ETMEK:
Yaptığınız işin stresine kapılıpta kendinizi mutsuz etmenize gerek yok. Elbette zorluklarla dolu bir yol olacaktır hayatımızda sonuç ne olursa olsun keyif almaya bakın.

PARAYI HEDEF OLARAK GÖRMEK:
Bu da en büyük hatalarımızdan birisidir. Her zaman çok paramız olacak değil ya. Yeterli kadar yettiği kadar olsun.

SAHİP OLDUKLARINIZIN FARKINA VARAMAMAK:
Aslında bir dönüp etrafımıza baksak güzellikleri görsek, sahip olduklarımızın bir farkına varabilsek her şey çok güzel olacak.

KENDİNİZİ BAŞKA İNSANLAR İLE KARŞILAŞTIRMAK:
Herkes kendince güzeldir, iyidir, başarılıdır. Herkes kendini çok sevmeli hatalarıyla, yanlışlarıyla ve başkalarıyla asla kıyaslamamalı.

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