Bunları yapmayanlar yanacak! 81 ildeki sürücüler için yeni kararlar

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yapılan bu değişiklikler, özellikle çocuklar ve iki tekerlekli araç kullanıcıları için önemli yenilikler içeriyor. İşte 81 ildeki tüm sürücü ve yolcuları yakından ilgilendiren o yeni kararlar:

Çocuklar Artık Taksi, Minibüs ve Otobüste Kemer Takacak!

Yeni düzenlemeyle birlikte, taksi, minibüs ve otobüslerde çocuk emniyet kemeri zorunluluğu getirildi. Buna göre, taksilerde en az 1 adet çocuk bağlama sistemi (üç nokta emniyet kemeri), minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ise toplam koltuk sayısının en az onda biri kadar çocuk bağlama sistemi bulundurulmak zorunda olacak. Bu sistemler olmadan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Koruyucu Tertibat Olmadan Araç Hareket Etmeyecek!

Yönetmeliğe eklenen yeni bir hükümle, Karayolları Trafik Kanunu'nun 78. maddesi de yönetmeliğe dahil edilmiş oldu. Buna göre, "Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine izin verilmez." Bu hüküm, emniyet kemeri takma zorunluluğu olan sürücü ve yolcuların bu kurala uymadan araç kullanmalarını engellemeyi amaçlıyor.

Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Sürücülerine Gözlük Zorunluluğu!

Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinde zaten zorunlu olan kaska ek olarak, şimdi de "Gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz" koruma gözlüğü takma zorunluluğu getirildi. Ancak, kaskında koruma gözlüğü olan sürücüler bu zorunluluktan muaf tutulacak.

Gece Sürüşlerinde Reflektif Yelek Şart!

Yönetmelik değişikliğinin bir diğer önemli maddesi ise bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile varsa yolcularına gece seyahatlerinde görünmelerini sağlayacak şekilde "reflektif yelek" gibi kıyafet giyme zorunluluğu oldu. Bu düzenleme, gece ve düşük görüş koşullarında sürücülerin fark edilmesini kolaylaştırarak kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Okul Servislerinde Emniyet Kemeri Ertelemesi Sona Eriyor!

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılında yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin bazı geçici maddelerinin uygulaması daha önce ertelenmişti. Ancak bu erteleme sona eriyor ve özellikle model yılı 2015 ve öncesi olan okul servis araçlarında da "Her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurma" zorunluluğu artık aranacak.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, trafikte güvenlik önlemlerinin artırılması ve kazaların azaltılması hedefleniyor. Tüm sürücü ve yolcuların bu yeni kurallara titizlikle uyması, hem kendi güvenlikleri hem de diğerlerinin güvenliği açısından büyük önem taşıyor.