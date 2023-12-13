Bunları yemeyin acıktırıyor

Gözünüz bir türlü doymak bilmiyorsa ve aynı yiyeceği yedikçe yiyeceğiniz geliyorsa yanlış besinleri tercih ediyor olabilirsiniz. Yükselen kan şekerini düşürmek için vücut daha fazla insülin hormonu salgılar. Bu durum kan şekerinin düşmesine sebep olur, bu sebeple kişi tekrar acıkır. İştah hali devam ederken, daha fazla ve daha sık yemek istersiniz.

Yumurta beyazı

Yumurtanın sarısını sevmiyor ve sadece beyaz kısmını tüketiyorsanız muhtemelen çabuk acıkıyorsunuzdur. Yumurtanın sarısı içerdiği doymuş yağlarla hem doyurucu etkidedir hem de A ve B vitaminlerinin emilimini artırır. Bu nedenle yumurtanın beyazını ve sarısını birlikte tüketmelisiniz.

Patates

Glisemik endeksi yüksek olan patates, özellikle kızartma şeklinde pişirilirse çok çabuk acıkmanıza neden olur.

Tuz

Tuzun sağlığa birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de iştah açıcı özelliğe sahip olması. Tuzlu bir besinin ardından tatlı yeme isteğinin doğması, kan şekerinizdeki dalgalanmalar yüzündendir.

Kırmızı biber

Kolesterolü önleyici özelliği bulunan kırmızı biber iştah açar. Bu nedenle acı bir yemek yediğinizde doyduğunuzu çok kolay anlayamazsınız.

İncir

Kilo aldırıcı özelliği bulunan incir iştah açar, bu nedenle diyet döneminde tüketmekten kaçınmalısınız.

Kahvaltılık mısır gevreği

Yüksek karbonhidrat içeren mısır gevreği ne yazık ki enerji vermiyor. Bu nedenle mısır gevreği yerine yulaf tüketmeye özen göstermelisiniz.

Pirinç pilavı

Pirinç yüksek nişasta nedeniyle tıpkı patates gibi kan şekerini hızlı yükseltir, ardından da hızla düşürür. Bu nedenle tekrar yeme isteği oluşturur. Pilav yemek istediğinizde esmer pirinç tercih edebilirsiniz.

Beyaz ekmek

Beyaz ekmek lif içermediği ve az miktarda vitamine sahip olduğu için vücudunuzun ihtiyaçlarını tam olarak karşılamıyor. Bu nedenle hızlı bir insülin artışına sebep oluyor ve kısa sürede kendinizi aç hissetmeye başlıyorsunuz.

Makarna

Makarna da tıpkı beyaz ekmek gibi lif içermediği ve vitamin açısından zayıf olduğu için sizi tekrar acıktıran yiyeceklerden.