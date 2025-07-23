Bunu kimse beklemiyordu! Hande Baladın Arda Güler ve Dzeko'yu solladı

Sarı-lacivertli kulüp, 'Ailemize katılan başarılı sporcumuz Hande Baladın'ın Şampiyonluk yolunda heyecanla terleteceği, mazisinde tarih yatan ve taraftarımızın gönlünde özel bir yeri olan çubuklu formamız ile ilk buluştuğu anlarında imzaladığı, "İmza Seramonisi" formasının açık arttırması 8 gün boyunca' açıklamasıyla formayı satışa çıkardı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Baladın'ın imzalı forması büyük ilgi gördü. Hande Baladın'ın forması ilk gün sonunda açık artırmada 138 bin lirayı görürken daha önce satışa çıkan Arda Güler forması 71 bin Dzeko ise 31 bin satmıştı.

Forma satışında rekor ise Mesut Özil'in. Özil'in satışa çıkan forması 222 bin ile ilk sırada bulunuyor.