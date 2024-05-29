Bunu yapan ev sahibi eksik kira alacak. Kira sözleşmesine bunu yazan yandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bunu yapan ev sahibi eksik kira alacak. Kira sözleşmesine bunu yazan yandı

Ev sahiplerinin kira sözleşmelerine ekledikleri zam maddesi başlarına bela olmaya başladı.

Yaptığı paylaşımlar ile ev sahibi ve kiracılara hakları hakkında bilgi veren hukuk teknikeri Yankı Büyüksezer, bu kez ev sahiplerinin sözleşme imzalarken yaptığı büyük hata konusunda uyardı.

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Yankı Büyüksezer, kira sözleşmelerinde yazılmaması gerekenleri vurgulayarak ev sahiplerinin sırf bu nedenle eksik kira alabileceğini söyledi.

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Yaşanan ekonomik kriz nedeni ile geçim sıkıntısına düşen ev sahipleri çareyi kira fiyatlarına fahiş zam yapmakta bulmuştu. Kiracıların kiralarını ödeyememesi üzerine de 2022 yılında Haziran ayında hükümet müdahalede bulunarak yüzde 25 kira sınırlaması getirmişti. Bu sınırlama bir yıl uzatılmıştı.

1 Temmuz da yüzde 25 kira sınırlamasının bitmesi nedeni ile kiracılar arasında korkulu bir bekleyiş başlarken, ev sahipleri de yapacakları zamları kesinleştirmek üzere kira sözleşmelerine zamla ilgili maddeler ekmemeye başladı.

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Yankı Büyüksezer, ev sahiplerinin kira sözleşmelerine enflasyon oranında zam maddesini ekleyerek kendi ellerini bağladıklarını söyledi.

Ev sahiplerinin emlakçıların aklına uyarak kira sözleşmelerine 'tefe-tüfe, üfe-tüfe, enflasyon oranında, rayiçlere göre' gibi maddeler eklediğini belirten Büyüksezer, hepsinin geçersiz kira artışı maddeleri olduğunu söyleyerek yazılmaması gerektiğini vurguladı.

Ev sahiplerinin bu maddeleri eklemesi nedeni ile kiracıların eksik ödeme yapabileceğini söyleyen Büyüksezer, "Sonra "vay eksik ödedi" öder tabi artış belli değil." diye yazdı.

Yankı Büyüksezer, sözleşmede kararlaştırılan artış koşulunun enflasyon şartını içermekte olup belirli ve muayyen olmadığını belirterek "Hangi kurumun açıklayacağı oranların baz alınacağı ya da TEFE mi TÜFE mi oranında artış yapılacağının belli olmaması gibi" dedi.

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