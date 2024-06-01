Bunu yapan HGS'yi yüzde 50 indirimli ödeyecek. Araç sahiplerine kaçmaz fırsat

Bayram tatili yaklaşırken, sıklıkla HGS kullanacak sürücüleri rahatlatacak bir kampanya başladı.

Müşteri sayısını artırmak için bankalar ardı ardına kampanyalar duyuruyor. Bayram süresini kapsayan bir kampanya duyurusu da Akbank'tan geldi. Akbank araç sahiplerine yüzde 50 indirimli HGS ödemesi fırsatı sundu.

Bayramda şehir dışına çıkacaklar için Akbank, HGS yüklemelerini Akbank kredi kartıyla yapmaları halinde, HGS'yi yüzde 50 indirimli kullanabileceklerini açıkladı.

AKBANK’TAN YÜZDE 50 HGS İNDİRİM KAMPANYASI

Akbank tarafından başlatılan yüzde 50 HGS indirim kampanyası, 2024 sonuna kadar geçerli olacak. Kampanya dahilinde Akbank kredi kartıyla yapılan HGS yüklemelerinde yüzde 50 indirim sağlanacak. Ancak indirim tutarı aylık 250 bin lira üst sınırı sınırlı tutulacak. HGS indirimi, kredi kartı yüklemesi ile birlikte aynı gün yapılabilecek.