Bunu yapan kafe ve restoranlar yandı. O ücreti sakın ödemeyin

Kaynak: DHA
Bunu yapan kafe ve restoranlar yandı. O ücreti sakın ödemeyin
Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı kafe ve restoranlarda hesap ödemelerine 'servis ücreti' eklemesiyle ilgili uyarılarda bulundu.

Kafe ve restoranlarda 'servis ücreti' faaliyetleri yaygınlaşmaya başladı. Çok sayıda işyeri adisyona katılım servis ücreti ekliyor.

Vatandaşlar bu ücrete tepki göstermeye başladı. Tüketici Federasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı uyarıda bulundu.

Bu ücretin yasal olmadığını belirten Saraçlı, müşterilerin zorla ödemeleri halinde de şikayet haklarını kullanmalarını söyledi.

"BÖYLE BİR TALEBİ İSTEMEYE HAKLARI YOK"

Mücahit Saraçlı kafe ve restoran sahiplerinin servis ücreti diye ilave bir ücret isteme haklarının olmadığını açıkladı.

Saraçlı devamında “Bu tamamen yasaya aykırı bir taleptir. Bir de bilsinler ki bu tür uygulamalar yapan işletmeler Maliye Bakanlığı tarafından da geriye dönük denetlenmekte. Bu servis ücreti gibi bir isimden adlandırılmış olan ekstradan bir taleptir. Böyle bir talebi istemeye kesinlikle hakları yok. Tüketiciler de böyle bir talep karşısında ödeme yapmasınlar. Çünkü bu talepleri yasaya aykırıdır" ifadelerini kullandı.

FİRMALARA İŞLEM YAPILACAK

Saraçlı böyle durumlar tüketicilerin şikayet etme hakların olduğunu söyleyerek “Alo 175 tüketici hattına da bildirdiğinizde veya Ticaret Bakanlığı'nın kendi portalı üzerinden haksız rekabet kurulunun portalına girildiğinde bu işletmenin adını verdiklerinde ve ödedikleri fişi buraya fotoğrafını gönderdiklerinde işletmeler hakkında geriye dönük incelemesi yapılacak” dedi.

Eğer kafe ve restoranlar servis ücreti isterlerse ciddi bir ceza alabilecekleri de açıklandı.

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