Bunu yapan şeker hastaları 6 ayda iyileşiyor. Uzman doktor açıkladı

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Bunu yapan şeker hastaları 6 ayda iyileşiyor. Uzman doktor açıkladı

Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş, katıldığı canlı yayında şeker hastalarının 6 ay içinde yapmaları gerekenleri ayrıntılı bir biçimde anlattı.

Dr. Ümit Aktaş, şeker hastalığıyla ilgili olarak günümüz modern tıbbının yaklaşımının eksik olduğunu belirtiyor. Aktaş’a göre modern tıbbın şeker hastalarına önerdiği yüksek karbonhidrat içeren ve tam tahıl bazlı beslenme modeli şeker hastaları için uygun değil.

Dr. Aktaş, şeker hastalığının büyük çoğunluğunun tip 2 diyabet olduğunu ve bu durumun tamamen beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu ifade ediyor.

Özellikle tip 2 diyabet hastalarının ilk olarak karbonhidrat ve tahılları azaltmaları gerektiğine dikkat çeken Dr. Aktaş, bu hastalığın bir tür karbonhidrat toksisitesi ve gluten intoleransı olduğunu öne sürüyor.

Bu sebeple hastaların karbonhidrat ve gluten içeren tahılları diyetlerinden çıkardıkları takdirde tam bir iyileşme sağlayabileceklerini öne sürüyor.

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ŞEKER HASTALARI BUNLARI YAPTIĞINDA 6 AYDA İYİLEŞİR

Bu durumda, tip 2 diyabet hastalarının her yemekte tam tahıl ekmeği ya da ara öğünlerde meyve veya light bisküvi gibi şeyler tüketmemeleri gerektiğini, tam tersine glüteni ve tahıl yemeyi tamamen bırakmalarını ve tüm karbonhidratları bırakmaları gerektiğini ifade ediyor. Dr. Aktaş'a göre, bu adımların takip edilmesi sonrası şeker hastalığı 6 ila 12 ay içinde tamamen iyileşebilir.

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak adlandırılan Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerinde seyretmesi buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şeker bulunmasıdır.

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Farklı türevleri olan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında bulunuyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun yapmış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkin kişiden biri diyabet hastalığına sahip olmakla beraber her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

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